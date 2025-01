Notfellchen Samantha bettelt um Liebe und Zuwendung - Warum ein Zuhause so wichtig für sie ist

Tierschutz in Zeitz

Zeitz/MZ/and. - Immer wieder gibt es im Zeitzer Tierheim Tiere, deren Schicksal den Tierpflegern besonders nahe geht. Ein solches Notfellchen ist die fünf Jahre alte Samantha. Sie macht so deutlich, dass sie sich nichts sehnlicher wünscht, als ein eigenes, bleibendes Zuhause!

Wer sich vorstellen könnte, dem Katzenmädchen Samantha ein Zuhause zu geben, der meldet sich bitte unter der Rufnummer 03441/21 95 19 im Tierheim, Naumburger Straße 60.

Samantha wurde in Zeitz gefunden. Jemand, der sie vermisst, meldete sich aber nie. Der Verlust ihres Zuhauses und der Aufenthalt im Tierheim fiel ihr nicht leicht. Da genügte ein falscher Blick, um sie zu verwirren. Jetzt ruft und bettelt sie jeden Tag an der Tür, damit man in ihr Zimmer kommt und sich mit ihr beschäftigt.

Noch lieber wäre es ihr, wenn jemand ins Zimmer käme und sie mitnehmen würde. Samantha möchte auf jeden Fall die einzige Katze im Haushalt sein, wo sie ein warmes Plätzchen und ein Verwöhnprogramm bekommt. Kurzum: Die kleine Samantha möchte aus dem Tierheim abgeholt werden!