Seit 65 Jahren werden im Herrmannschacht in Zeitz keine Briketts mehr hergestellt. Umso mehr freuen sich Monique Saar (li.) und Anik Kompalla (re.), dass die 12 PS-Dampfmaschine wieder in Gang gesetzt werden soll und damit einen Teil der regionalen Vergangenheit zeigen kann.

Zeitz/MZ. - Mit einem Kuss besiegelten Monique und Tony Saar im Juli 2019 ihre Liebe auf dem Standesamt in der Schmiede am Herrmannschacht in Zeitz. „Seit dem ist es um uns geschehen“, lacht die 38-Jährige und schaut voller Zuneigung auf die alten Mauern. „Ende des gleichen Jahres sind wir in den Verein eingetreten; vier Jahre später war ich Vorstandsvorsitzende.“