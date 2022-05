Neuer Tankwagen sichert Versorgung mit Trinkwasser bei Havarie in Region Zeitz

Zeitz/Merseburg/MZ - Der Trinkwasserversorger Midewa kann bei größeren Havarien nach eigenen Angaben ab sofort besser als bisher die mobile Versorgung gewährleisten. Das Unternehmen ist jetzt in der Lage, 10.000 Liter Trinkwasser überall im Versorgungsgebiet mobil einzusetzen. Zum Versorgungsgebiet gehört auch der ländliche Raum der Region Zeitz. Dazu habe die Midewa ihren Fuhrpark mit einem Tankwagen mit eben diesem Fassungsvermögen erweitert. Der Wagen, so Michaela Kübler, technische Leiterin im Unternehmen, komme genau dorthin, wo Not am Mann ist. Über ein hydraulisches Abrollsystem auf dem Lkw könne der Container abgesetzt werden und er sei binnen weniger Minuten einsatzfähig. Zudem könne er innerhalb weniger Minuten gefüllt werden.

