Neuer Stadtrat steht in Zeitz in den Startlöchern

Der neue Zeitzer Stadtrat kam am Montag zu seiner konstituierenden Sitzung im Friedenssaal im Rathaus zusammen.

Zeitz/MZ. - Ulf Altmann (CDU) ist alter und neuer Vorsitzender des Zeitzer Stadtrates. „Auf eine gute Zusammenarbeit, bei der das Wohl der Stadt Zeitz immer im Vordergrund zu stehen hat“, wandte sich Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) an den neuen Stadtrat. Der trat am Montagabend zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Ulf Altmann ist alter und neuer Stadtratsvorsitzender in Zeitz. Foto: R. Weimer

Auf Antrag der CDU-Fraktion wurden die Tagesordnungspunkte 22 bis 27 in die Verwaltung zurückverwiesen. Darin geht es um die Geschäftsordnung des Stadtrates und die daraus folgende Besetzung der Ausschüsse. Wie Ulf Altmann erklärte, sollen diese Vorlagen noch einmal in der ersten regulären Sitzung am 15. August zur Sprache kommen. Dem stimmten die Räte zu.

Als nach Jahren ältestes Stadtratsmitglied übernahm dann Helfried Adam (SPD) den zeitweiligen Vorsitz. Nach Verpflichtung und Belehrung der neuen Stadträte wurde die Wahlkommission, bestehend aus Dirk Jonas (AfD), Martin Exler (ZZ21), Matthias Enzmann (FWZ) und Jens Freyer (SPD), gebildet, so dass der Wahl des Stadtratsvorsitzenden nichts mehr im Wege stand. Jonas schlug dafür Ulf Altmann vor. Seine Stellvertreter werden in den kommenden Jahren Joachim Strauch (Linke) – er setzte sich gegen Sven Jähnig (AfD) durch – und Heiko Prüfe (B90/Grüne) sein.