Neuer Spazierweg in Zeitz eingeweiht

Der Spazierweg zwischen Bornpromenade und Rasberger Straße ist am Dienstag eingeweiht worden.

Zeitz/MZ/ank. - Ab sofort können Einwohner und Gäste der Stadt Zeitz ein neues Naturareal erkunden. Zwischen Bornpromenade und Rasberger Straße, dort, wo sich einst die Gartenanlage Bornpromenade befand, ist in den vergangenen Monaten eine grüne Oase entstanden, die nicht nur zum Spazieren einlädt, sondern auch zum Verweilen und Genießen. Am späten Dienstagnachmittag ist das Freizeitgelände offiziell eingeweiht worden. Dazu begrüßte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU, zweiter von rechts) unter anderem Stadträte und Vertreter jener Firmen, die vor Ort gearbeitet haben. Die Fläche, so Thieme, habe seit 2016 brachgelegen. Nun ist sie eine Verbindung zwischen Stadtteilen, mit der ein Höhenunterschied von rund 30 Metern überwunden wird. Die Erholungsfläche ist knapp eineinhalb Hektar groß. Etwa 430 Meter Weg sind entstanden.