Zeitz/MZ. - Kaum sind die Wahlkabinen nach der Kommunalwahl im Juni weggeräumt, müssen sie auch schon wieder aufgestellt werden. Denn aller Voraussicht nach wird am 23. Februar nach dem Bruch der Ampelregierung in Berlin ein neuer Bundestag gewählt. Und das bedeutet: Es werden wieder Wahlhelfer gesucht. Nicht nur in der Stadt Zeitz und in ihren Ortschaften.

Die Stadt Zeitz geht dazu bereits jetzt in die Offensive und bittet Bürgerinnen und Bürger darum, sich als Wahlhelfer zur Verfügung zu stellen. Insgesamt, so teilt Stadtsprecher Lars Werner mit, werden rund 260 engagierte Frauen und Männer gesucht, damit die Wahllokale am Tag der Entscheidung so betreut werden können, wie es notwendig ist. Wahlhelfer kann jeder werden, der bei der Bundestagswahl auch zur Abstimmung berechtigt ist. Wer allerdings selbst kandidiert, kann diese Funktion nicht ausüben.

Wer sich als Wahlhelfer für die Stadt Zeitz zur Verfügung stellen möchte, wird gebeten, sich per E-Mail zu melden, und zwar unter der Adresse: [email protected]. Schriftlich ist das Wahlbüro erreichbar über: Stadt Zeitz, Wahlbüro, Altmarkt 1, 06712 Zeitz. Die Interessenten werden zu weiteren Absprachen kontaktiert, wenn der Wahltermin bestätigt ist.

Wahlberechtigt, so die Stadtverwaltung, sind alle Personen, die am Wahltag, der aller Voraussicht nach der 23. Februar 2025 ist, mindestens 18 Jahre alt sind. Sie müssen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und mindestens drei Monate vor der Wahl einen Wohnsitz in Deutschland haben. Bestimmte zivil- oder strafgerichtliche Entscheidungen können den Ausschluss vom Wahlrecht zur Folge haben.

Insgesamt sind in Zeitz und in den Ortschaften etwa 22.400 Frauen und Männer am voraussichtlichen Abstimmungstag wahlberechtigt. Das sind auf jeden Fall weniger Wahlberechtigte als bei der jüngsten Kommunalwahl. Denn da durften auch junge Erwachsene ab einem Alter von 16 Jahren abstimmen. Wie Bürgermeisterin Kathrin Weber, die auch gleichzeitig Stadtwahlleiterin ist, sagt, habe die Stadt bereits mit ihren Planungen für die bevorstehende Bundestagswahl begonnen. Dazu zähle einerseits der Aufruf an die Bürger, sich als Wahlhelfer zur Verfügung zu stellen, andererseits laufe bereits die Raumplanung, um die erforderlichen Wahllokale zur Verfügung stellen zu können.

Ursprünglich sollte die Bundestagswahl am 28. September stattfinden.