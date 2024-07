Staschwitz/MZ. - Die Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft (TSI) erneuert den Belag der Fahrbahn der Landesstraße in Staschwitz. Wie Ralf Steinert, Leiter der Straßenmeisterei Lehndorf erklärt, werden circa 150 Meter der Straßenoberfläche erneuert. Am Mittwoch wurde dafür ein Teil der Schwarzdecke aufgebracht, am Donnerstag die Dehnungsfugen angelegt und die zweite Fahrbahnseite geteert. Auch die Straßeneinläufe werden ausgetauscht, Schieberkappen von Gas und Wasser angepasst. An diesem Freitag soll die Straße und die Ortsdurchfahrt von Staschwitz fertig sein. Dabei handelt es sich um eine Landesstraße, daher kam der Auftrag von der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Sachsen-Anhalt. Die Umleitung führte weiträumig über die Bundesstraße 180.