Der neue Gemeinderat stimmt Institionen von rund 10 Millionen Euro zu: Neubau einer Wasserwehr in Tröglitz, Ersatzauto für Feuerwehr Reuden und dem Umbau des Bahnhofes Reuden.

Millionen-Vorhaben in der Gemeinde Elsteraue

Alttröglitz/MZ. - Der neue Gemeinderat der Elsteraue hat am Donnerstagabend den neuen Bürgermeister Mark Fischer (parteilos) vereidigt. Dieser tritt dann am 1. November sein Amt an. Das neue Gremium fasste zahlreiche Beschlüsse (viele davon einstimmig) und gab damit den Startschuss für mehrere Vorhaben. Hier ein ausgewählter Überblick.