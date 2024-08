Hunderte Gäste strömten zum ersten Sommerfest in das ehemalige Naturbad. An diesen heißen Tagen ist die grüne Oase ein beliebter Treff. Doch darf man dort überhaupt baden?

Rehmsdorf/MZ. - „Mit so vielen Gästen hätte ich am Wochenende nicht gerechnet. Das erste Sommerfest auf dem sanierten Gelände rund um unser ehemaliges Naturbad war ein voller Erfolg“, sagt Thomas Heilmann (CDU), Ortsbürgermeister von Rehmsdorf. Der Heimatverein hatte ein tolles Programm auf die Beine gestellt. An den heißen Tagen in dieser Woche suchten viele Abkühlung im Wasser, Jugendliche chillten auf den Liegewiesen und andere spielten Volleyball.