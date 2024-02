In der alten Werkhalle arbeiten kreative Köpfe. Am Wochenende trafen sich Songwriter aus vier Bundesländern in Zeitz. Wann ihre Lieder zu hören sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Klaviermusik erfüllt die große Halle in der alten Nudelfabrik, dazu wird gesungen. 17 Frauen und Männer aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Sachsen und Bayern haben sich zu einem dreitägigen Workshop für Songwriter in Zeitz getroffen. „Wir haben hier Zeit und Raum, um kreative Ideen zu entwickeln, mit einem professionellen Coach aus Berlin eigene Texte und Lieder zu schreiben oder an der Dramaturgie zu arbeiten“, sagt Christian König. Er ist Landespopkantor der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM) und hat die beiden Workshops organisiert. Das zweite Wochenende findet im April im Kloster Volkenroda statt und im Juni soll es dann ein Abschlusskonzert mit eigener Band auf dem Jugendfestival in Volkenroda bei Mühlhausen geben.