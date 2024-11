Geussnitz/MZ. - Das Ehepaar Christine und Hans-Eduard Karnapke bewegen sich zur Melodie, während sie das Lied singen: „Singen macht Spaß, Singen tut gut, ja Singen macht munter und Singen macht Mut! Singen macht froh und Singen hat Charme. Die Töne nehmen uns in den Arm.“ In diesem Lied würde alles drinstecken, was den Reiz des Singens ausmache, erklärt die Rentnerin, die seit 25 Jahren Mitglied des Geußnitzer Landchores ist. „Wir sind ein sehr harmonisches Gefüge“, sagt die 74-Jährige. „Es gibt keinen Streit; das ist wichtig bei so vielen Leuten.“

