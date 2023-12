Das über 100-jährige Schulhaus in Zeitz-Rasberg wird teilweise saniert. So werden die Gas-Heizung erneuert, elektrische Kabel verlegt und vier Computertafeln angeschlossen.

In der Grundschule in Zeitz-Rasberg werden elektrische Anlagen saniert. Lehrling Jason Saatze stemmt Kanäle für die Leitungen.

Zeitz/MZ. - Es wird gehämmert, gestemmt, gebohrt und Wände aufgeschnitten. Die Grundschule in Rasberg gleicht in diesen Tagen einer Baustelle. „Die Gasheizung ist 30 Jahre alt und bereitete uns zuletzt viele Sorgen, deswegen wird die Heizung erneuert“, sagt Uwe Reichenbächer aus dem Zeitzer Rathaus, Bereich Hochbau. Die Grundschule behält auch in der Zukunft eine Gasheizung, doch der neue Wärmetauscher ist viel kleiner als der bisherige und so mancher alte Heizkörper wird ebenso gewechselt. Rund 100.000 Euro sind dafür geplant.