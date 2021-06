Neue Direktorin am Amtsgericht Zeitz

Zeitz - Martina Zufall ist die neue Direktorin des Amtsgerichts am Zeitzer Herzog-Moritz-Platz. Die 55-Jährige ist jetzt ernannt worden. Sie folgt Ernst-Wilhelm Schulze, der Ende Januar in den Ruhestand getreten war.

Jörg Engelhard, Präsident des Landgerichts, überreichte Martina Zufall die Ernennungsurkunde Er sagte: „Martina Zufall hat nicht nur langjährige Erfahrung in unterschiedlichen richterlichen Dezernaten beim Amts-, Land- und Oberlandesgericht gesammelt, sondern in den letzten drei Jahren auch in meiner Präsidialverwaltung erfolgreich mitgearbeitet, weshalb ich davon überzeugt bin, dass Frau Zufall eine Bereicherung für das Amtsgericht Zeitz sein wird.“

Martina Zufall wurde 1965 in Kassel geboren. Das erste juristische Staatsexamen absolvierte sie 1989 in Hamm, das zweite juristische Staatsexamen 1993 in Wiesbaden. Anschließend wurde sie im April 1993 zur Richterin auf Probe im Geschäftsbereich des Oberlandesgerichts Naumburg ernannt. Im April 1996 wurde Martina Zufall zur Richterin am Amtsgericht

Naumburg ernannt. Es folgte eine Abordnung an das Oberlandesgericht von 2013 bis 2014. Seit 2018 ist sie neben ihrer Tätigkeit beim Amtsgericht Naumburg zum Teil abgeordnet an das Landgericht Halle. Ernst-Wilhelm Schulze stand dem Amtsgericht Zeitz neun Jahre vor.