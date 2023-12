Zeitzer Kunstverein präsentiert zum ersten Mal seine Jahresgaben. Künstler geben Einblicke in ihr Werke und bieten sie zum Kauf an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Mächtiges Gewusel im neuen Zeitzer Atelierhaus: Von Freitag bis Sonntag zeigen dort 23 Künstler ihre Werke und bieten diese zum Verkauf an. Sie kommen aus Stuttgart, Leipzig, München und Frankreich und ihre Arbeiten reichen von Ölbildern, Aquarellen über Drucke, Fotografien bis zur bildnerischen Kunst. „Als Zeitzer Kunstverein laden wir zum ersten Mal zu den Jahresgaben ein“, sagt Silvia Kirchhof vom Verein. Dahinter verbirgt sich eine spannende Idee, die bis zu 200 Jahre zurückreicht. So nutzen viele Kunstvereine jene Jahresgaben dazu, um den Künstlern eine Bühne zu geben. Einen Vorteil davon haben beide Seiten: Künstler erhalten Geld, Besucher können ein qualitativ hochwertiges Werk kaufen. Mit etwas Glück gewinnt das Kunstwerk in Zukunft an Wert. In Zeitz dürfen die Objekte bis zu 500 Euro kosten. Wie MZ vor Ort feststellte, kosten sie zwischen 150 und 300 Euro.