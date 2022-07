Ehemaliges Naether-Volksbad in Zeitz wird schon wieder verkauft

Das ehemalige Naethersche Volksbad in Zeitz ist nun wieder auf dem Immobilienmarkt im Angebot. Die Stadt muss dem Verkauf noch zustimmen - doch eigentlich sollte das Gebäude saniert und nicht verkauft werden.

Zeitz/MZ - Für 184.000 Euro kann man das Naethersche Volksbad in Zeitz kaufen. Samt Baugenehmigung und Fördermitteln in Höhe von 175.000 Euro. Dass das wertvolle Baudenkmal wieder auf dem Immobilienmarkt ist, mag manchen verwundern. Schließlich schien der perfekte Käufer und Investor gefunden. Doch der bietet das Objekt an.