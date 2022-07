Nach Tod des Bürgermeisters in Meineweh steht die Frage: Wer wird sein Nachfolger?

Nach dem Tod ihres Gemeindeoberhauptes wählen die Meineweher am 18. September neu. Bis wann sich die Kandidaten bewerben können.

Die Meineweher müssen im September an die Wahlurne.

Meineweh/MZ - Es war wohl die schwerste Gemeinderatssitzung überhaupt, die Albrecht Seidewitz, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Meineweh, am Dienstagabend leiten musste. Doch nach dem plötzlichen Ableben von Bürgermeister Manfred Kalinka mussten wichtige Entscheidungen gefasst werden. Denn die Gemeinde braucht ein neues Gemeindeoberhaupt. Kalinka hatte 31 Jahre lang die Geschicke erst der Gemeinde Unterkaka und später nach der Gebietsreform der Gemeinde Meineweh geleitet. Am 25. September 2016 war er konkurrenzlos für sieben Jahre im Amt bestätigt worden. „Ich bin erfüllt mit Trauer, aber auch mit Dankbarkeit für seine Leistungen. Ich hoffe, dass wir wieder einen guten nächsten Bürgermeister finden“, so Seidewitz.