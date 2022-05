Nach Sieg beim Zeitzer Michael: Das Telefon klingelt ohne Unterlass

Wadewitz/Zeitz/MZ - Das Telefon im Büro der Firma Citytours klingelt am Dienstagvormittag ohne Unterlass. „Ich bekomme von überall zahlreiche Glückwünsche und freue mich sehr“, sagt Katrin Pusch. Gemeinsam mit ihrem Mann Wilfried gewann sie am Montagabend den Existenzgründerpreis Zeitzer Michael. „Mir haben Leute gratuliert, die ich gar nicht kenne“, verrät sie und am Montagabend hat sie die gesellige Runde nach der Preisverleihung genutzt, Kontakte geknüpft und neue Aufträge akquiriert. So brauchen die Musiker des Abends für eine Konzertreise einen Bus und haben gleich angefragt.

