Zeitz/MZ. - Kurz vor Beginn der Badesaison im Waldbad Kayna sorgte ein Einbruch dafür, dass ein Teil des Wassers im Becken abgelassen und auch die Technik in Mitleidenschaft gezogen wurde. Um den Eröffnungstermin des Bades halten zu können, gaben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zeitzer Bäder laut Mitteilung der Stadtverwaltung alles, so dass am Montag eine Wasserprobe, welche vorgeschrieben ist, genommen werden konnte. Die Auswertung ergab jedoch, dass bestimmte Werte zu hoch sind und deshalb die Eröffnung des Waldbades nochmals verschoben werden muss, heißt es in der Mitteilung vom Mittwoch weiter. Als Ursache wird vermutet, dass die Filtertechnik nach dem Einbruch über mehrere Tage nicht fehlerfrei arbeiten konnte. Der Wasserkreislauf werde jetzt mit Hilfe von Zusätzen nochmal gereinigt, so dass am Freitag eine neue Probe entnommen werden kann. Das Bad kann frühestens am Montag, 10. Juni, öffnen.