Zeitz/MZ. - Zurzeit ist mächtig was los im ehemaligen Kindergarten am Bahnhof. Bereits seit fünf Jahren schrauben die Zeitzer Biker dort an ihrem neuen Clubhaus. Im September soll es endlich so weit sein und der Umzug vom alten Vereinsheim in der Stephansstraße in die neuen Räumlichkeiten soll erfolgen.

„Wir wollten was Eigenes haben“, erklärt Vereinspräsident Tim Kleinhuber. Also kaufte der Verein das Gelände dem vorherigen Inhaber, der DB Frankfurt, ab. Oftmals würden die Mitglieder hören, warum sie denn für Umzug so lange brauchen? Präsident Kleinhuber hat dafür eine einfache Erklärung: „Es steckt sehr viel Arbeit drin.“

Eröffnungsfeier geplant

Er führt durch das neue Domizil und gibt einen Überblick darüber, was die Vereinsmitglieder bisher schon im Zuge der Umbaumaßnahmen geleistet haben. So wurden ein neuer Fußboden, eine neue Decke und die Elektrik installiert. Da hört es allerdings noch nicht auf. Neue Fenster und Türen wurden eingebaut. Und selbst eine Bar wartet auf ihren ersten Einsatz.

Mühsam bauten die Vereinsmitglieder den alten Kindergarten Stück für Stück in ihr neues Clubhaus um. Selbst während des MZ-Gesprächs sind mehrere Mitglieder vor Ort, an vielen Ecken wird gebohrt und geschraubt, um den Umzug im September zu ermöglichen. Allmählich nimmt alles Form an. Kleinhuber geht in den Garten. „Hier soll noch ein Carport aus Holz entstehen“, erklärt er. Der Garten soll im Sommer ein Ort für geselliges Zusammenkommen der Vereinsmitglieder werden.

Auch der finanzielle Aspekt eines Umzuges sei natürlich nicht zu unterschätzen. „Wir haben auch keine unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten“, sagt Kleinhuber. So seien die Biker auf Einnahmen durch Feste oder Sponsoren angewiesen, um den Umzug Stück für Stück voranzutreiben. Wenn der große Tag dann im September endlich gekommen ist, soll das natürlich gebührend gefeiert werden. „Wir haben schon eine Eröffnungsfeier geplant“, verrät der Vereinspräsident abschließend und geht wieder an die Arbeit.