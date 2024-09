Nach Einsturz von Teilen der Carolabrücke in Dresden: Wie sicher sind die Brücken in Zeitz?

Eigentlich macht sich niemand Gedanken, wenn er eine Brücke überquert, wie hier die stark frequentierte Dreierbrücke am Bahnhof in Zeitz.

Zeitz/MZ. - Wie sicher sind die Brücken in Zeitz? Eine Frage, die sich mancher Bürger durchaus stellen dürfte nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden am frühen Mittwochmorgen. Und die Andreas Exler (FWZ) in der Sitzung des Zeitzer Stadtrates am Donnerstagabend auch stellte.