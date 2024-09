Zeitz/MZ. - Ein Fahrzeugbrand in der Nacht zum 31. August im Eulengrund in Zeitz hat eine besondere Geste der Dankbarkeit zur Folge. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, war Ute Tischler in jener Nacht von einem Knall geweckt worden und sah ein brennendes Auto. Noch bevor sie die Feuerwehr habe rufen können, habe sie Blaulicht gesehen und kurz darauf seien die Einsatzkräfte eingetroffen. Das Feuer sei schnell gelöscht worden. So sei ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindert worden. Tischler sei beeindruckt von der schnellen Reaktion der Zeitzer Feuerwehr und dem mutigen Einsatz.

Ehrenplatz für kleinen Feuerwehrmann in der Einsatzzentrale in Zeitz

„Ich bin den Feuerwehrleuten der Zeitzer Wehren dankbar, dass sie sich immer wieder den Gefahren aussetzen, um uns zu schützen“, wird sie in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Sie habe dann beschlossen, sich persönlich bei den Einsatzkräften zu bedanken. Das tat sie nun, besuchte die Wache am Steinsgraben und überreichte dem Einsatzleiter Sven Hornig einen handgefertigten Feuerwehrmann als Dankeschön. „Ich wollte etwas zurückgeben und damit allen Feuerwehrleuten für ihren täglichen Einsatz danken“, sagte sie bei der Übergabe. Hornig und seine Kollegen freuten sich über die Geste. Der kleine Feuerwehrmann besitzt nun einen Ehrenplatz in der Einsatzzentrale.