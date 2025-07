„MZ vor Ort“ heißt es am Mittwoch, 16. Juli, von 10 bis 12 Uhr, im Coworking-Space in der Zeitzer Innenstadt. Treffen Sie Redakteure und werden Sie Ihre Fragen und Anregungen los und erzählen Sie uns Ihre Geschichten.

Zeitz/MZ/ank. - Fragen an die Zeitung? In Zeitz gibt es kommenden Mittwoch Antworten aus allererster Hand. Denn wenn die Lokalredaktion der Zeitzer Zeitung zum zweiten Mal in diesem Juli zum Gesprächsangebot „MZ vor Ort“ in den Coworking-Space „World of Work“ (Wow) am Roßmarkt einlädt, dann ist Marc Rath mit von der Partie. Marc Rath ist Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung und möchte am 16. Juli von 10 bis 12 Uhr in Zeitz mit Lesern der MZ, aber auch mit allen anderen Interessenten ins Gespräch kommen. Dabei kann es um Fragen zur Zeitung gehen, aber auch um Sorgen und Probleme der Menschen oder etwa um Fragen zur Ausbildung oder zum Einstieg in die Medienwelt.

MZ-Chefredakteur Marc Rath möchte am Mittwoch, 16. Juli, mit Menschen in Zeitz ins Gespräch kommen. Foto: A. Stedtler

Mit dem Gesprächsangebot im Wow im Haus Roßmarkt 13a, dem markanten Eckgebäude im Stadtzentrum, möchte die Zeitzer Zeitung immer wieder mittwochs Lesern und allen anderen Zeitzern unkomplizierte Treffen mit Reportern der MZ-Lokalredaktion ermöglichen. Denn mittwochs ist in der Zeitzer Innenstadt Markttag. Also kann der Gang über den Markt gleich mit einem Besuch bei der Heimatzeitung verbunden werden. Am kommenden Mittwoch ist Teamleiter Torsten Gerbank Ansprechpartner aus der Lokalredaktion. Bereits das erste Gesprächsangebot vor 14 Tagen war rege genutzt worden.

MZ vor Ort, Mittwoch, 16. Juli, 10 bis 12 Uhr, Coworking-Space „World of Work“, Roßmarkt 13a.