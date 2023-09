Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Musik erfüllt den Flachbau im Zeitzer Platanenweg: Gitarren und Klavier erklingen, Flöte und Saxofon werden gespielt. So liegt sprichwörtlich Musik in der Luft. Der Unterricht in der Zeitzer Musikschule Klangkiste hat pünktlich mit dem neuen Schuljahr wieder begonnen. Das Besondere daran: In diesem Jahr feiert die Einrichtung ihr 20-jähriges Bestehen. „Nach den Einschränkungen in der Corona-Zeit haben wir alles wieder zum Laufen gebracht. Es klingt wieder“, sagt Sylvia Beck. Sie ist die Chefin in der Zeitzer Klangkiste, unterrichtet musikalische Früherziehung und Gitarre.