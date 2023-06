So sah es im Juni 2013 bei Karl-Heinz Richter und Ilona Köhler in Ostrau aus. Nur über einen Steg kamen sie zu ihrem Wohnhaus.

Ostrau/MZ - Ein großer Kran steht hinter der Mühle in Ostrau. Zehn Jahre nach der Flut beginnt der Bau eines Sieles (ein so genanntes Absperrbauwerk), welches künftig bei Hochwasser der Weißen Elster geschlossen werden kann. Damit soll in Zukunft der Rückstau des Wassers aus der Weißen Elster in den Mühlgraben verhindert werden. Das Siel soll Ende des Jahres fertig sein und 1,8 Millionen Euro kosten. Doch einen neuen Deich von Maßnitz über Göbitz bis Ostrau gibt es auch zehn Jahre nach der Flut nicht.