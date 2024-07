Motorradfahrer stürzt in Zeitz und wird verletzt

Das Wendemanöver eines Autos in Zeitz wurde einem Motorradfahrer zum Verhängnis.

Zeitz/MZ. - Bei einem Wendeversuch mit ihrem Pkw in der Baenschstraße in Zeitz hat am Dienstag eine 72-jährige Autofahrerin einen Motorradfahrer auf ihrer Fahrspur übersehen.

Der 25-Jährige konnte nur durch ein Ausweichmanöver die Kollision verhindern. Laut Polizei stürzte er dabei und rutschte mit seinem Krad gegen einen weiteren, geparkten Pkw. Der Fahrer verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden.