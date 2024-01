In der Michaeliskirche findet am Neujahrsabend ein Konzert statt, veranstaltet vom Förderverein Rühlmannorgel St. Michael.

Zeitz/MZ/ank - Zum Neujahrskonzert lädt der Förderverein Rühlmannorgel St. Michael am Montag, 1. Januar, in die Zeitzer Michaeliskirche ein. Dabei heißt es „Mittelalter trifft Moderne“. Zu erleben sind Uli Kempendorff am Saxofon und Gerhard Schieferstein an der Orgel. Zudem tritt das Vokalensemble Vox Nostra auf. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Tickets gibt noch an der Abendkasse. Der Eintritt kostet laut Verein zwölf Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen nichts.