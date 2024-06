Am Freitag wurde die Ausstellung "Bewegte Kunst in bewegten Zeiten" in der Schlosskapelle Droyßig eröffnet.

Schwungvoll und bewegt wurde am Wochenende in der Schlosskirche Droyßig eine wundervolle Schau „Bewegte Kunst in bewegten Zeiten“ eröffnet. Viele Schaulustige kamen am Freitagabend zur Eröffnung und bewunderten einmal mehr die Installation von Roland Lindner. So schwebt etwa ein riesiges Zeitpendel vom Dach herab. Es trägt einen Bildschirm in sich und lädt zum Sinnieren über die Zeit ein.

Roland Lindner schiebt seine Installation an. Hunderte schauen neugierig zu. Bis September ist die Ausstelung in Droyßig zu sehen. Foto: René Weimer

Auch Manuela Hartung macht einen Zeitensprung, hat sie doch früher hier als hauptamtliche Bürgermeisterin gearbeitet und zeigt jetzt ihre in Aquarell und Ölfarbe gefassten Gedanken. Auch Hanna Jackel hat sich der Malerei verschrieben, Dieter Nießner und Frank Wäschle zeigen ihre Fotos. Es gab also viel Zeit und Raum zum Staunen, Inspirieren lassen und fachsimpeln. Die Ausstellung ist dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Sie geht voraussichtlich bis zum 6. September. FOTO: René Weimer