Zeitzer Feuerwehr rückt zu nächtlichem Einsatz aus. Polizei hat die Flammen bereits gelöscht. Was der Einsatzleiter dazu sagt.

Mobiles Toilettenhäuschen brennt in Zeitz

Feuerwehreinsatz an Halloween

Ein mobiles Toilettenhäuschen brannte in der Belgrader Straße in Zeitz. Davon blieb wenig übrig, das Feuer griff aber auch auf die Fassade über.

Zeitz/MZ. - Keine Halloweenparty, sondern einen Einsatz in der Belgrader Straße in Zeitz musste die Zeitzer Feuerwehr am späten Abend des 31. Oktober absolvieren. Dieses Mal brannte kein Wertstoffcontainer, doch ganz alltäglich war das Objekt, aus dem die Flammen schlugen, auch nicht.