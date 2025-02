Am Wochenende tobten die Narren auf den Sälen in Bornitz, Nonnewitz und Wittgendorf.

Mit vielen Fotos: Närrische Höhepunkte in Dörfern bei Zeitz: Diese Faschingspartys sorgten für Jubel und Stimmung

Bornitz/Nonnewitz/Wittgendorf/MZ - Wenn Närrinnen und Narren richtig loslegen und mit ihren Gästen eine zünftige Faschingsparty feiern, dann bleibt kein Auge trocken. Umso mehr, als die Karnevalsvereine der Region ihr Publikum jedes Jahr wieder mit tollen Programmen begeistern, für die monatelang trainiert, geprobt und geübt wird. Am Samstag standen gleich drei närrische Großereignisse auf dem Veranstaltungsplan rund um Zeitz. In Bornitz, im Zeitzer Stadtteil Nonnewitz und in Wittgendorf wurde Fasching gefeiert, jeweils mit einem Programm der Superlative, das beim Publikum sehr gut ankam.