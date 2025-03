Wo am letzten Faschingswochenende rund um Zeitz in Sachen Karneval die Post abging.

Karneval in der Region Zeitz

Die 1. Große Reudener Karnevalsgesellschaft mit dem Prinzenpaar Ilona und Falko lud am Samstag zum Fasching in das Gasthaus „Drei Linden“ ein.

Zeitz/Reuden/MZ. - Das letzte Faschingswochenende vor Aschermittwoch hatte es in der Region Zeitz noch einmal so richtig in sich.