Das Regenrückhaltebecken in Alttröglitz sieht in diesen Tagen merkwürdig aus. Eine Ölsperre wurde eingebaut, außen mobile Pumpen aufgestellt. Warum die Anlage saniert wird.

Alttröglitz/MZ. - Am großen Regenrückhaltebecken im Chemie und Industriepark Zeitz – gleich an der Kreuzung – herrscht reger Betrieb. Männer der Firma Xylem bauen eine große Pumpstation und verlegen etwa auf 250 Metern eine Rohrleitung mit 400 Millimeter Durchmesser. Die Anlage soll mehrere Wochen, wahrscheinlich sogar Monate, stehen und Regen auffangen. Dieser Niederschlag soll dann nicht in das dafür vorgesehenen Regenrückhaltebecken, sondern daran vorbei in die Kanalisation umgeleitet werden, so erzählen die Arbeiter vor Ort. Hinter vorgehaltener Hand macht das Gerücht die Runde, von den ortsansässigen Chemiebetrieben sei etwas in das Regenbecken geflossen.