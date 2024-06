Die Stadt Zeitz hat effiziente Technik zur Pflege von Grün- und Freiflächen angeschafft. Wer von den neuen Geräten wo in der Stadt profitieren wird.

Mit Rasenmäher und Kehrmaschine soll die Arbeit in Zeitz leichter werden

Zeitz/MZ. - Grünpflege ist immer und immer wieder ein Thema in Zeitz. Nun soll vieles besser werden oder zumindest effizienter, denn die Stadt Zeitz hat neue Technik angeschafft. Darüber informiert Pressesprecher Lars Werner. Sie soll in der Kernstadt, im Umfeld von Schulen und in den Ortsteilen zum Einsatz kommen.