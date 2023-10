Tausende Gäste strömten Sonntag in den Gartentraum zu Füßen von Schloss Moritzburg in Zeitz. Die Besucher kamen nicht nur für einen Spaziergang, das schöne Wetter ließ sie verweilen.

Mit jeder Menge Fotos: Herbstmarkt im Schlosspark in Zeitz wird fast zum Sommerfest

Zeitz/MZ/ank - Der Schlosspark Moritzburg in Zeitz hat am Sonntag einen Ansturm erlebt, wie es ihn dort lange nicht gab. „Tausende Menschen haben den Herbstmarkt besucht“, sagte am späten Nachmittag Kathrin Nerling vom Schlossparkteam. Sie und das ganze Team freuten sich über die vielen Besucher.