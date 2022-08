Mit besonderen Bildern und Motiven geht es „Zurück nach Zeitz“

Zeitz/MZ - Er ist wieder da. Und ein Beispiel dafür, dass, wer sich ein bisschen in Zeitz verliebt, nicht mehr ganz loskommt. „Zurück nach Zeitz“ hat Thomas Swims seine Ausstellung überschrieben, die ab September in der Gewandhaus-Galerie zu sehen sein wird. Pardon, Swims ist natürlich der Künstlername, unter dem er sich nicht nur in und um Berlin bereits einen guten Namen gemacht hat. In Zeitz kennt man ihn besser als Thomas Sagefka. Und der war von 2013 bis 2016 Pressesprecher und Referent des Oberbürgermeisters der Stadt Zeitz. „Ich bin jetzt nebenberuflich, aber sehr passioniert unter die Maler gegangen“, sagt er.