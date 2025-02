In Alttröglitz konnte man Mineralien, Steine und Schmuck entdecken und in Zeitz Familienfasching feiern. Wo die Besucher auf ihre Kosten kamen, zeigen unsere Fotos.

Es galt einiges zu entdecken und zu erleben am ersten Februarwochenende in Zeitz und Umgebung. So auch in der Elsteraue. In Alttröglitz war nämlich wieder zur Mineralienbörse eingeladen. Zur 40. Mitteldeutschen Mineralien-, Fossilien- & Schmuckmesse, um genau zu sein.