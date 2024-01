Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Würchwitz/Berlin/MZ. - Millionen winzige Krabbeltierchen reisten mit Helmut (Humus) Pöschel zur Grünen Woche nach Berlin. Am Saale-Unstrut-Tag stellte sich die Würchwitzer Milbenkäse-Manufaktur auf der internationalen Ausstellung für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau vor. Denn die Milben „spinnen“ aus Rohmilchquark den legendären Würchwitzer Milbenkäse und das schon seit Jahrhunderten. „Auf der Bühne habe ich unsere Region – das Kleeland Würchwitz – vorgestellt, über die Herstellung unseres Käses erzählt und natürlich ein paar Kostproben angeboten“, sagt Helmut Pöschel. So sei er mit vielen Leuten aus dem In- und Ausland ins Gespräch gekommen. Der pensionierte Bio-Lehrer hatte in Berlin eine große Kiste mit Milben und Käse sowie sein Mikroskop dabei, so dass man das große Krabbeln in zigtausendfacher Vergrößerung live sehen konnte. „Nach dem Blick ins Mikroskop auf die emsigen Tierchen war mein Appetit nicht mehr ganz so groß. Aber lecker schmeckt der Käse dennoch“, schreibt Landrat Götz Ulrich auf seiner Facebook-Seite. Dazu passt am besten frisches Brot aus der eingesessenen Bäckerei Kunze in Kayna und Winzerin Grit Triebe – ebenfalls aus Würchwitz – reichte dazu Wein von der Weißen Elster.