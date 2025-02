Instrument in der Zeitzer Michaeliskirche wird instandgesetzt und ist Orgel des Monats der Stiftung Orgelklang. Was das bedeutet.

Michaeliskirche in Zeitz: 3.000 Euro für die Rühlmannorgel

Zeitz/MZ/ANK. - Die Stiftung Orgelklang fördert die Rühlmannorgel in der Zeitzer Michaeliskirche im Rahmen des Projekts „Orgel des Monats Februar 2025“ mit 3.000 Euro. Das geht aus einer Mitteilung der Stiftung hervor. Das Instrument müsse umfassend instand gesetzt werden, im Fokus stehe dabei die Rekonstruktion der besonderen, spätbarocken Klangfülle der Orgel. Dabei sei der erste Bauabschnitt bereits geschafft: „Die Lunge der Orgel funktioniert wieder“, wird Michael Meinhardt, der Vorsitzende des Fördervereins Rühlmannorgel Zeitz, zitiert. Balg und Windladen seien bereits im Herbst restauriert worden. Alle weiteren Maßnahmen – von der Instandsetzung des Pfeifenwerks bis hin zur umfassenden Bekämpfung des Holzwurms – seien aber finanziell noch nicht gesichert. „Wir hoffen sehr, dass wir im Herbst, spätestens aber im kommenden Jahr weitermachen können“, so Meinhardt. Rund 773.000 Euro würden dafür notwendig sein.Kein Problem seien die Eigenmittel: Spenden gebe es viele, auch die Orgelpatenschaften liefen gut. Kategorisiert als „die Gewichtige“, „die Unentbehrliche“ oder „die Liebliche“ sind die Pfeifen der Rühlmannorgel im Internet angepriesen. Wer 25 Euro gibt oder mehr, kann eine Patenschaft für eine der mehr als 3.000 Pfeifen übernehmen und seinen Namen auf eine Tafel in der Kirche eintragen lassen. Von der Wiederherstellung des Instruments, hoffe Meinhardt, werden auch die kommenden Generationen profitieren.

Mehr:www.stiftung-orgelklang.de; www.ruehlmannorgel-zeitz.de