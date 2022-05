Michaelisfriedhof in Zeitz gibt Eltern von Sternenkindern einen Ort des Abschieds

Zeitz/MZ - Trauern, gedenken, besinnen: Der Michaelisfriedhof in Zeitz bekommt einen neuen Ort zum Innehalten. Ab Mai, spätestens ab Juni nächsten Jahres, können auf dem Friedhof Sternenkinder beerdigt werden - in einer eigens dafür geschaffenen Grabanlage.

Rund 12.000 Euro werden in die neue Grabanlage für Sternenkinder in Zeitz investiert

Sternenkinder sind Kinder, die noch im Leib der Mutter, im Verlauf der Geburt oder kurz im Anschluss daran verstorben sind und nicht mehr als 500 Gramm wiegen. Sie finden künftig am östlichen Rand des Michaelisfriedhofs eine Ruhestätte. Bisher sind Zeitzer Sternenkinder auf einem Naumburger Friedhof beigesetzt worden. Nun kann das auch in Zeitz geschehen. Eltern und weitere Verwandte bekommen auch hier einen konkreten Platz zum trauern, zum Abschied nehmen. Im Zeitzer SRH-Klinikum gibt es nach Angaben von Kliniksprecherin Marika Hesse jährlich etwa 20 Sternenkinder.

Rund 12.000 Euro werden in die neue Grabanlage auf dem evangelischen Friedhof am Rande der Gleinaer Straße in Zeitz investiert, wie Ralf Steinbach, seit neun Jahren Verwalter des Gottesackers, sagt. Die Summe werde reines Spendengeld sein. Und: Das Gros des Betrages sei zusammengetragen. Die Bitte um Spenden werde laut Steinbach aber auch deshalb aufrechterhalten, weil in den kommenden Jahren natürlich auch Geld für die Unterhaltung der Anlage notwendig sei.

Grabanlage für Sternenkinder: Rondell mit eine Sandsteinkugel mit besonderer Schraffierung

Bestattungen von Sternenkindern soll es zweimal im Jahr geben. Bis zum jeweiligen Zeitpunkt, so Steinbach, werden die Föten im Klinikum aufbewahrt. Während der Bestattungen werde Musik gespielt, Seelsorger seien vor Ort. Die Beisetzung erfolge automatisch. Hinterbliebene müssen sich nicht kümmern und auch nicht anwesend sein, können es aber.

Die Arbeiten zum Anlegen der Grabanlage starten in absehbarer Zeit. Es entstehe ein Rondell, das die Zeitzer Floristin Sandra Fandrich entworfen hat. In dessen Mitte werde eine Sandsteinkugel mit besonderer Schraffierung platziert, die der Zeitzer Steinmetz und Bildhauer Christian Späte noch in seinem Lager hatte. Die Kugel habe einen Durchmesser von etwa 70 Zentimetern, werde mit goldenen Sternen verziert und auf eine Stele gesetzt.

Plan der Grabanlage für Sternenkinder auf dem Michaelisfriedhof in Zeitz. (Grafik: MZ/Büttner)

Angebot aus seelsorgerischen Gesichtspunkten wichtig

Der Außenbereich der Anlage solle sehr großzügig bepflanzt werden. Vorgesehen sind aktuell elf Gräber. Steinbach geht davon aus, dass pro Jahr ein Grab genutzt werde. Die Föten werden jeweils gemeinsam in einem Behältnis beigesetzt. Später sollen in der Nähe der Anlage reguläre Kindergräber angeboten werden. Bestattungen von Kindern gebe es ein- bis zweimal im Jahr.

Grabanlagen für Sternenkinder gibt es nach den Erfahrungen von Ralf Steinbach auf so ziemlich jedem großen Friedhof. Er halte das Angebot auch aus seelsorgerischen Gesichtspunkten für wichtig. Immerhin betreffe das Thema statistisch gesehen „jede vierte, fünfte Frau, die in ihrem Leben einmal ein Kind verliert“. Mancher von ihnen bereite dieses Erlebnis auch viele Jahre danach noch psychische Probleme. Vielleicht, so Steinbach, helfe es auch diesen Frauen und auch den Männern, wenn sie eine solche Anlage besuchen können. Dort werde es natürlich auch Bänke geben, auf denen man einfach verweilen und sich in Gedanken vertiefen könne.

Unterstützung zum Errichten der Anlage kam vom Gemeindekirchenrat

Per E-Mail habe Steinbach zum Beispiel Kontakt mit einer Frau, die vor etwa sieben Jahren ein Kind verloren habe. „Sie hat noch immer Probleme damit und wünsche sich solch einen Platz in der Hoffnung, dort endgültig Abschied nehmen zu können“, sagt der Mann vom Friedhof. Eine andere Mutter, die ein Kind verloren hat, habe ihm mal gesagt, wenn sie das Grab nicht hätte, würde sie vermutlich selbst nicht mehr am Leben sein.

All das seien Motivations-Puzzleteile gewesen, die Steinbach bestärkten, das Vorhaben, eine Grabanlage für Sternenkinder in Zeitz zu errichten, umzusetzen. Unterstützung zum Errichten der Anlage kam vom Gemeindekirchenrat und vor allem Olaf Richter, der auch im Friedhofsausschuss arbeite, habe die Umsetzung möglich gemacht.

Insgesamt hat es in diesem Jahr auf dem Michaelisfriedhof bislang rund 430 Bestattungen gegeben. 70 bis 80 Prozent davon davon waren Bestattungen in Gemeinschaftsanlagen. Der Friedhof, so Steinbach, habe sich immer mehr auch als ein Ort etabliert, den die Menschen nutzen, um spazieren zu gehen. Denn da würden sie Ruhe finden, Natur und auch Kultur. Auf dem Michaelisfriedhof gibt es eine Reihe sehenswerter Grabstätten.