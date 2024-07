Halle/Zeitz/MZ. - Das Landgericht Halle hat am Dienstag einen 26-jährigen Hildesheimer zu drei Jahre Freiheitsstrafe wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Führens eines Fallmessers verurteilt. Der Urteilsverkündung waren mehrere Verhandlungstage vorausgegangen, an denen die Schuld des Angeklagten, aber auch der genaue Tathergang des Vorfalls in der Silvesternacht in Zeitz geklärt werden mussten.

