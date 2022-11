Ein teures Fahrrad ist in Zeitz gestohlen worden.

Zeitz/MZ - Ein Fahrrad im Wert von mehreren tausend Euro ist aus einem Keller in Zeitz gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei ist das mit einem Schloss gesicherte Bike aus einem offenen Keller in der Posaer Straße mitgenommen worden. Das Fahrrad vom Typ KTM Fully ist dunkelblau und orange lackiert, so die Polizei, die den genauen Tatzeitraum nicht mitteilte.