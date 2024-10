Gemeinde will Verkehrin Röden und Droßdorf ausbremsen. Was das mit einer Ablehnung der Verwaltung zu tun hat.

Drossdorf/MZ. - Steve Pöller (Bürgervereinigung) hat sich in der jüngsten Sitzung des Gutenborner Gemeinderates für mehr Einschränkungen des Verkehrs in den Ortsteilen Röden und Droßdorf eingesetzt. So schlug er vor, den Lkw-Durchgangsverkehr in Röden mit einer halbseitige Sperrung der an sich engen Geußnitzer Straße einzuschränken. Hintergrund dafür ist, dass von Verwaltungsseite eine Begrenzung auf 7,5 Tonnen abgelehnt wurde. Hier gibt es derzeit lediglich eine Tonnagebegrenzung für Lkw über 16 Tonnen. Lothar Waehler (AfD) verlangte vom Ordnungsamt eine schriftliche Begründung für die Ablehnung.