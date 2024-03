Mehr Privatsphäre und Pandemieschutz im Haus am Schützenplatz der Seniorenhilfe in Zeitz

Zeitz/MZ. - Im „Haus am Schützenplatz“ der Stiftung Seniorenhilfe Zeitz stehen künftig einige Bauarbeiten an. Zwar ist das Gebäude in einem guten Zustand und „nicht sanierungs-, aber optimierungswürdig“, wie Geschäftsführer Andreas Fuchs am Freitag sagte. Konkret sollen aus 20 Doppelzimmern 40 Einzelzimmer werden, neue Balkone angebracht und zudem die Terrasse des Aufenthaltsbereichs erweitert werden.

Möglich machen es Restsummen aus dem sogenannten Corona-Sondervermögen. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerium Petra Grimm-Benne (SPD) übergab Andreas Fuchs dazu einen Förderbescheid in Höhe von 2,47 Millionen Euro. Die Stiftung zahlt die weiteren zehn Prozent der auf rund 2,75 Millionen Euro veranschlagten Umbauarbeiten.

Dass das Corona-Sondervermögen dafür genutzt werden kann, begründete Petra Grimm-Benne damit, dass man durch die Einzelzimmer die Bewohner bei künftigen Pandemien besser schützen könne. Die Einzelzimmer seien zudem ein Wunsch vieler Senioren, wie Andreas Fuchs hinzufügte. Selbst manche Ehepaare würden sich getrennte Schlafzimmer wünschen, „vor allem wenn der Partner schnarcht“, so Andreas Fuchs.

Die Bewohner Herbert Birk und Dieter Gerisch begrüßen den Umbau zu Einzelzimmern und finden auch sonst nur positive Worte. Herbert Birk lobt etwa das „super Pflegepersonal“, Dieter Gerisch „das Essen, was man auch zu Hause nicht besser hinbekommt“. Auch die Zimmer seien „schön, aber ein wenig klein“, so Dieter Gerisch. Daran dürfte auch der Umbau nichts ändern. Ein Baubeginn steht zwar noch nicht fest, doch müssen die Arbeiten aufgrund der Förderfrist bis Ende 2026 abgeschlossen sein.