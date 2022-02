In der August-Bebel-Straße in Zeitz wurde die Drogenfahrt des Mannes von Polizeibeamten beendet.

Zeitz/MZ - Am Donnerstagnachmittag hat eine Streife einen 39-jährigen Autofahrer in der August-Bebel-Straße in Zeitz aus den Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Nach Polizeiangaben, überprüften die Beamten die Verkehrstüchtigkeit des Mannes. Eine Blutuntersuchung im Krankenhaus bestätigte den Drogeneinfluss, es wird ermittelt.