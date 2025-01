David Müller wagt etwas Neues: In seinem Zeitzer Geschäft an der Michaeliskirche in Zeitz entstehen nicht nur Dampfwolken, sondern auch eine lebendige Magic-Community. Welche Pläne er für Spieler und Turniere hat.

Zeitz/MZ. - Direkt an der Michaeliskirche in Zeitz gibt es einen Laden, in dem kräftig geraucht wird. Wenn man ihn, weht einem ein fruchtig-frischer Geruch entgegen. Denn hier werden nicht Tabak-, sondern E-Zigaretten verdampft. Und so entstehen im „Dampflion“ auch kein typischer Gestank von kaltem Rauch oder die Ablagerungen auf dann gelben Tapeten. Ideal, um auch andere Dinge anzubieten. Und das macht Ladenbesitzer David Müller seit ein paar Wochen. Doch das, was er anbietet, hat mit dem „Dampfen“ nichts zu tun. „Ich biete hier Karten des Sammelspiels Magic - The Gathering an. Wenn es gut läuft, soll auch Zubehör wie Spielmatten, Tauschordner, Aufbewahrungsboxen und Schutzhüllen dazu kommen“, erklärt der 34-Jährige.