Löscharbeiten der Feuerwehr bei Großbrand in Zeitz beendet: Einsturzgefahr am Gebäude?

Zeitz/MZ. - Seit etwa 14 Uhr steht am Samstag, 17. August, in der Altenburger Straße in Zeitz ein großes Eckhaus in Flammen. Am späten Nachmittag gegen 17 Uhr dauerten die Löscharbeiten noch an. „Der Brand ist noch nicht unter Kontrolle“, sagte Brandmeister Frank Hoffmann vom Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz Zeitz. Erst gegen 19 Uhr kommt Entwarnung: Bis auf Restlöscharbeiten ist alles unter Kontrolle. Ein Teil der Straßensperrung bleibt aber bestehen.