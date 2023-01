Hollsteitz/MZ - In der Nacht zum Freitag ist auf der B 180 bei Hollsteitz ein Lkw verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, rutschte der Sattelzug in einer Kurve auf eisglatter Fahrbahn von der Straße und landete im Graben. Der Fahrer ist bei dem Unfall laut Polizei zwar nur leicht verletzt worden, dennoch musste er ins Krankenhaus transportiert werden. Die Bergung des verunglückten Lkw musste ein Abschleppunternehmen übernehmen. Dieser Unfall reiht sich ein in die traurige Serie von Unfällen mit Trucks, die am Montag auf der A 9 ihren tragischen Auftakt hatte, als ein Lkw-Fahrer bei der Kollision mehrere Fahrzeuge verstarb. Im Zuge dieses Unfalls war es ebenfalls am Montag in Kleinhelmsdorf zu einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter gekommen.