Lichtereinkauf belebt die Innenstadt in Zeitz

Zeitz/MZ - Belebter als an vielen anderen Tagen ist an diesem Freitagabend die Zeitzer Innenstadt. Stadtmarketingverein, Händler und Gewerbetreibende, aber auch eine Reihe von Kulturschaffenden haben zum Lichtereinkauf eingeladen. Die Gäste erwartet ein buntes Programm, zu dem unter anderem Kutschfahrten und Stadtführungen zählen. 19 Uhr beginnt vor dem Geschäft SpielZeitz ein Laternenumzug. Ein Karussell dreht für Kinder seine Runden. Der Stadtmarketingverein lädt Zeitzer dazu ein, noch in die Innenstadt zu kommen.