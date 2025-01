Opfer der NS-Zeit in Zeitz Leser fragen: Wo ist der Gedenkstein für Otto Diehr in der Zeitzer Unterstadt abgeblieben?

Direkt neben dem Kreisverkehr Baenschstraße wird eigentlich an den Zeitzer erinnert. Doch der Stein ist weg. Was damit geschehen ist - und an wen er eigentlich erinnert.