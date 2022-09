Leichtes Spiel für Diebe in Würchwitz - Geldbörse vom Beifahrersitz gestohlen

Geldbörse, Bargeld, Bankkarten und wichtige Dokumente haben Diebe in Würchwitz erbeutet. Sie haben die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen.

Würchwitz/MZ - Eine Geldbörse nebst Bargeld, Bankkarten, Dokumenten und einen Beutel mit Kleidung erbeuteten Diebe, die am Montagmorgen in Würchwitz in einen Pkw eingebrochen sind.

Nach Polizeiangaben hatten die Diebe die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen und griffen die Beute vom Beifahrersitz.