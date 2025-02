Göbitz/Zeitz/MZ. - Wenn die Nocturne op. 9 No. 2 von Frédéric Chopin im Elternhaus von Theodor Bardo Klotz in Göbitz erklingt, spielt der 14-jährige Sohn der Familie auf dem Klavier. „Das Klavierspielen habe ich mir selbst beigebracht“, sagt der Teenager stolz. „Am liebsten spiele ich Barockmusik und Wiener Klassik. Am meisten mag ich die Werke von Chopin.“ Was aber wiederum nicht unbedingt seinem Geschmack entspricht, wenn er Musik hört. Denn dann geht es eher rockig und punkig zu. Die im Jahr 1998 in Rheinland-Pfalz gegründete deutsche Punkrockband „Pascow“ sei seine absolute Lieblingsband. Manchmal schallen die überwiegend deutschen Texte der Band durchs Haus, während Theodor seiner Lieblingsbeschäftigung nachgeht, dem Lego-Bau.

